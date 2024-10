Naomi Watts fan di Tom Holland dai tempi di The Impossible: la foto con l'attore e Zendaya

Naomi Watts ha brindato insieme al figlio Sasha Schreiber alla star di Spider-Man Tom Holland. Sui social, la protagonista di Feud ha condiviso un'immagine in cui posa con il figlio insieme a Holland e alla fidanzata Zendaya.

L'occasione è stata la festa di lancio a New York per il marchio di bevande analcoliche di Holland, Bero. La foto è stata pubblicata in bianco e nero nelle storie Instagram di Naomi Watts, in cui l'attrice e il figlio posano ai lati della coppia.

Amicizie di lunga data

Successivamente, Naomi Watts ha pubblicato un'altra foto in cui solleva una lattina di Bero con un'evidente ammaccatura, e la scritta 'Era deliziosa e l'ho distrutta', congratulandosi con l'amico Tom Holland. I due si sono supportati spesso a vicenda e hanno sviluppato una forte amicizia.

Nel 2012, Naomi Watts ha interpretato la madre del personaggio di Tom Holland nel film The Impossible, che racconta il dramma di una famiglia in vacanza in Thailandia durante lo tsunami dell'Oceano Indiano avvenuto nel 2004.

Carriera in evoluzione

Nonostante i due non abbiano più lavorato insieme negli anni successivi, nel 2022 Naomi Watts ha dichiarato di essere molto felice per l'evoluzione della carriera di Tom Holland:"Ho sempre saputo che Tom avrebbe avuto una carriera piuttosto straordinaria. Non pensavo a Spider-Man. Non è qualcosa che mi è venuto in mente ma sapevo che aveva tutte le qualità giuste".

All'epoca, Tom Holland aveva 16 anni ed era al suo esordio sul grande schermo:"Era un ragazzo che stava facendo il suo primo film" ha continuato Watts "aveva un accesso incredibile alle emozioni, grande disciplina, dovuta al suo background nella danza, nell'atletica o altro. Aveva un team di persone davvero solido che lo sosteneva. Aveva una buona base e aveva tutte le carte in regola per le sfide che questa industria presenta".