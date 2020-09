The Imitation Game: Benedict Cumberbatch ebbe una reazione devastante durante una delle ultime scene

In una delle scene finali di The Imitation Game, Benedict Cumberbatch ha avuto una reazione devastante seguita da un esaurimento nervoso.

Benedict Cumberbatch ha confessato che in una delle scene finali di The Imitation Game ha avuto una reazione devastante durante le riprese. L'attore britannico non riusciva a smettere di piangere a causa del forte coinvolgimento emotivo e, al termine di una delle scene, ha avuto un esaurimento nervoso.

The Imitation Game: Benedict Cumberbatch con Keira Knightley in un drammatico momento del film

In un'intervista recente Cumberbatch ha detto che "Era come se non fossi più semplicemente un attore, lo sentivo incredibilmente vicino, mi ero affezionato moltissimo al personaggio ed ero solito riflettere su cosa avesse sofferto e su come questo lo avesse influenzato".

La performance di Cumberbatch è stata accolta con ampi consensi da parte della critica critica, il Times ha classificato la performance di Cumberbatch al numero uno nella sua Top 10 delle interpretazioni cinematografiche del 2014. Il critico cinematografico capo della rivista Richard Corliss ha definito la caratterizzazione di Cumberbatch "il personaggio più strano, completo e più cumberbatchiano dell'attore".

Nonostante le precedenti riserve, la nipote di Turing, Inagh Payne, ha detto ad Allan Beswick della BBC Radio che il film "ha davvero onorato mio zio" dopo aver visto The Imitation Game al London Film Festival nell'ottobre 2014. Nella stessa intervista, il nipote di Turing, Dermot Turing, ha dichiarato che Cumberbatch è "un casting perfetto. Non riuscivo a pensare a nessuno di meglio".