The House: Helena Bonham Carter, Mia Goth e Miranda Richardson nel cast vocale della serie Netflix

Supercast vocale per la serie animata targata Netflix intitolata The House: gli inglesi Helena Bonham Carter, Dizzee Rascal, Mia Goth, Miranda Richardson, Matthew Goode e Jarvis Cocker doppieranno i personaggi dello show che verrà realizzato in animazione stop-motion.

Il servizio di streaming ha annunciato la nuova serie animata, un'antologia di tre capitoli che raccontano storie diverse, ma sono tutti ambientati in una sola casa. Al centro del plot le vicende dei suoi abitanti. Il primo capitolo di The House, annunciato al Festival di Animazione di Annecy, è diretto dagli autori belgi Emma de Swaef e Marc James Roels, il secondo dal regista svedese Niki Lindroth von Bahr e il terzo da Paloma Baeza.

Helena Bonham Carter doppierà un'eccentrica inquilina di nome Jen, mentre Dizzie Rascal sarà un personaggio noto come "il poliziotto".

"I personaggi di The House, anche se in modi diversi, stanno tutti cercando di dare un senso al mondo e al loro posto in esso" ha dichiarato la produttrice Charlotte Bavasso. "Si tratta del loro tentativo imperfetto di conformarsi a un'idea di chi pensano di essere o di dover essere, Riusciranno a liberarsi di essa? Non avremmo potuto sognare un cast migliore: tutti hanno abbracciato lo spirito di quelle commedie esistenzialiste e il senso dell'umorismo caustico dei nostri registi e sceneggiatori visionari in modi spettacolari".