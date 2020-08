The Homesman: stasera su Rai Movie il western con Meryl Streep e Hilary Swank

Stasera su Rai Movie, alle 21:20, va in onda The Homesman, il western diretto e interpretato da Tommy Lee Jones, con Meryl Streep e Hilary Swank.

Stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle 21:20, arriva The Homesman, il western diretto e interpretato nel 2014 da Tommy Lee Jones, con protagoniste Hilary Swank e Meryl Streep.

Mary Bee Cuddy (Hilary Swank) è una donna indipendente e risoluta, una pioniera nel bel mezzo del Far West che vive da sola in una piccola fattoria. È amata e rispettata nella sua comunità, ma nessun uomo vuole sposarla perché timoroso della sua indipendenza. Un giorno si offre volontaria per riaccompagnare nell'Iowa tre donne totalmente prive di senno, vittime delle feroci condizioni della vita di frontiera. Durante l'avventuroso viaggio, Mary Bee salva un uomo da morte certa e gli chiede di accompagnarla nell'impervio e faticoso cammino.

The Homesman: Tommy Lee Jones e Grace Gummer in una scena

Tratto dall'omonimo romanzo di Glendon Swarthout, The Homesman rappresenta la seconda regia cinematografica e il secondo western per Tommy Lee Jones che aggiorna il genere donandogli una connotazione tutta femminile. Straordinaria Hilary Swank nel ruolo di protagonista, accompagnata da un cast anche di tutto rispetto con Meryl Streep, John Lithgow e Hailee Steinfeld.