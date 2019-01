The Hole in the Ground: l'inquietante trailer dell'horror irlandese

The Hole in the Ground è il nuovo film horror prodotto da A24 che, dopo la presentazione al Sundance Film Festival, arriverà su DIRECTV il 31 gennaio e nei cinema americani da venerdì 1 marzo, e di cui è stato condiviso il primo trailer.

La regia è stata firmata dal regista irlandese Lee Cronin, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Stephen Shields.

Al centro della trama c'è Sarah (Seana Kerslake) che si trasferisce con il suo figlio Chris (James Quinn Markey) in una casa isolata in un paesino di campagna, cercando di avere un nuovo inizio dopo un passato difficile. In seguito a un disturbante incontro con un nuovo, misterioso, vicino, il nervosismo di Sarah aumenta. Chris scompare di notte nella foresta sul retro della loro casa e Sarah scopre una cavità nel terreno mentre è alla ricerca del figlio. Il bambino ritorna a casa, ma il suo comportamento cambia in modo disturbante e la donna inizia a temere che quello non sia suo figlio.

Ecco il trailer in cui si può scoprire qualche dettaglio delle inquietudini vissute dalla giovane madre alle prese con i strani comportamenti del bambino: