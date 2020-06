The Hitcher, uno dei produttori: "il film fu un flop perché c'era poca violenza"

Un produttore di The Hitcher - La lunga strada della paura ha dichiarato che secondo lui la pellicola fu un flop a causa della mancanza di violenza, riferendosi in particolare alla morte di un personaggio.

Uno dei produttori di The Hitcher - La lunga strada della paura ha affermato che il fallimento commerciale di questo film è stato causato dalla mancanza di violenza, lamentandosi soprattuto a proposito della morte di Nash: secondo il produttore il regista avrebbe dovuto includerla nella pellicola rendendola avvincente.

Il produttore ha aggiunto: "Nel film ci sono molte altre scene importanti, altri omicidi, ma questo è il principale. È la motivazione che spinge l'eroe ad intraprendere la sua missione. Non puoi mostrare tutti gli omicidi che abbiamo mostrato nella pellicola e poi evitare di mostrare quello principale. Il pubblico si sente inevitabilmente truffato."

Rutger Hauer ha detto che, a suo modo di vedere, i critici hanno completamente frainteso il senso di Hitcher, la lunga strada della paura. Secondo l'attore olandese la pellicola è un'allegoria in cui il personaggio di Ryder rappresenta il male.

Eric Red, lo sceneggiatore, disse che il film era ispirato alla canzone dei Doors Riders on the storm, canzone ricca di immagini che parlando di uin assassino sulla strada durante una tempesta. La scena iniziale riprende questo concetto e da questo incipit si sviluppa il resto della trama. Il regista Harmon e lo sceneggiatore Red confessarono comunque che il film non sarebbe mai stato lo stesso senza Rutger Hauer.