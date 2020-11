The Haunting of Bly Manor è la serie più vista in streaming negli USA: la classifica completa

Secondo i dati riportati da Nielsen, The Haunting of Bly Manor è la più vista tra le serie tv presenti su tutte le piattaforme streaming attive negli Stati Uniti.

The Haunting of Bly Manor sale al primo posto della classifica riportata da Nielsen e diventa quindi la serie tv più vista in streaming negli USA, per la settimana dal 12 al 18 ottobre, scalzando Schitt's Creek che occupava precedentemente la vetta.

Di seguito la classifica dei titoli che riporta per ognuno il totale dei minuti di visione.

The Haunting of Bly Manor (1.821 miliardi)

Schitt's Creek (1.373 miliardi)

The 100 (933 milioni)

The Office (900 milioni)

Great British Baking Show (674 milioni)

Criminal Minds (647 milioni)

Grey's Anatomy (629 milioni)

NCIS (618 milioni)

Hubie Halloween (608 milioni)

The Blacklist (591 milioni)

Da quando è stata rilasciata su Netflix, nel mese di ottobre, The Haunting of Bly Manor ha saputo calamitare l'interesse di tutti coloro che in precedenza si erano appassionati a The Haunting of Hill House e non vedevano l'ora di tornare a vivere le atmosfere tipiche delle opere dirette da Mike Flanagan. I nuovi episodi della serie antologica hanno raccolto un buon numero di consensi da parte di pubblico e critica e sono diventati oggetto di un tam tam positivo che ha portato sempre più persone a sfruttare il proprio account Netflix per godersi la serie tv sotto consiglio di amici o conoscenti.

The Haunting of Bly Manor: Amelie Bea Smith in una scena della serie Netflix

Ecco spiegato, quindi, uno dei motivi per cui The Haunting of Bly Manor si trova attualmente al primo posto della top ten relativa alle serie tv più viste via streaming. Attraverso la raccolta dati, sono stati registrati oltre 1,8 miliardi di minuti di visione, con Netflix che occupa tutti e 10 i posti della classifica. Ricordiamo infatti che, oltre a quelli di Netflix, Nielsen considera anche i dati di Amazon, Hulu e Disney+, tenendo traccia solo delle visualizzazioni degli Stati Uniti, rappresentando quindi solo una piccola parte della realtà streaming globale.

Per quanto riguarda The Haunting of Bly Manor, la serie tv liberamente basata sul racconto Il giro di vite di Henry James, ha quindi migliorato il piazzamento della scorsa settimana, quando cioè occupava il secondo posto della top ten, dietro soltanto a Schitt's Creek. The Boys, la celebre serie tv di Amazon che era stata un pilastro della classifica nelle ultime settimane, alla fine è uscita dalla top 10