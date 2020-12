The Haunting of Bly Manor: nessun piano per la terza stagione, dice Mike Flanagan

Dopo le recensioni deludenti che hanno accolto The Haunting of Bly Manor, Mike Flanagan ha ammesso di non avere progetti per una terza stagione della serie antologica Netflix.

Mike Flanagan ha legato il suo nome ad alcuni classici dell'horror contemporaneo, tra cui The Haunting of Bly Manor, show antologico prodotto da Netflix e composto da Hill House e Bly Manor. A causa delle recensioni deludenti che hanno accolto Bly Manor, però, il regista ha ammesso di non avere progetti in mente per la terza stagione della serie antologica prodotta da Netflix. Negli ultimi anni, Flanagan ha ottenuto ottimi successi grazie ad Oculus - Il riflesso del male, a Il gioco di Gerald e a Doctor Sleep.

Il nome di Mike Flanagan, però, viene puntualmente collegato al successo clamoroso ottenuto da Hill House, prima stagione della serie antologica horror prodotta da Netflix e seguita da Bly Manor. A differenza di Hill House, però, Bly Manor ha deluso le aspettative di critica e fan e non ha ottenuto il successo sperato. Attraverso il suo profilo Twitter, un fan ha chiesto al regista se abbia in mente eventuali progetti per la terza stagione del suo show. Flanagan ha risposto: "Al momento non ci sono piani per ulteriori capitoli. Mai dire mai, certamente. Per adesso, però, sono concentrato su altri progetti che saranno distribuiti nel 2021. Ovviamente, qualora le cose cambieranno, sarete i primi a saperlo!".

Nel 2018, The Haunting of Hill House ha ottenuto il 93% di consensi positivi da parte della critica su Rotten Tomatoes e il 91% da parte del pubblico. Diversa sorte è toccata a The Haunting of Bly Manor, che ha raggiunto l'87% delle critiche positive da parte degli esperti e soltanto il 62% da parte del pubblico. Hill House è tratta dal romanzo L'incubo di Hill House di Shirley Jackson, mentre alla base di Bly Manor vi è Giro di vite, classico di Henry James. In entrambe le serie, sono tornati ricorrenti i volti di Carla Cugino, Victoria Pedretti, Kate Siegel, Olivier Jackson-Cohen e di Henry Thomas.

Fan di Mike Flanagan, non demordete! La sua Intrepid Pictures, infatti, sta lavorando ad un nuovo progetto che sarà distribuito da Netflix. A quanto pare, le strade dell'horror continueranno a condurre verso Flanagan.