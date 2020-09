The Haunting of Bly Manor: i poster dei protagonisti della seconda stagione di Hill House

Hill House ritornerà sugli schermi di Netflix con la seconda stagione intitolata The Haunting of Bly Manor, ecco i character poster dei protagonisti.

Le immagini, dall'atmosfera davvero "spettrale" regalano i ritratti dei personaggi principali di questa nuova storia ispirata al classico Il giro di vite scritto da Henry James.

The Haunting of Bly Manor, seconda stagione della serie antologica Hill House, vede protagonista una giovane governante che si trasferisce in una grande villa nella campagna inglese per occuparsi di due bambini rimasti orfani. Dani Clayton (Victoria Pedretti) è una ragazza solare che è intenzionata a voltare pagina e lasciarsi alle spalle un passato doloroso. Henry Wingrave (Henry Thomas), un uomo facoltoso, ha assunto la ragazza per occuparsi dei suoi nipotini Miles e Flora Wingrave.

Fanno parte del cast anche Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel e tra le new entry anche Rebecca Jessel, che sarà la precedente governante di Bly Manor. Non mancheranno ovviamente anche i fantasmi nascosti, che avevano conquistato il pubblico della prima stagione.

Come ha anticipato Mike Flanagan, autore della fortunata serie Netflix, se la prima stagione era dedicata al tema delle relazioni familiari segnati da traumi del passato, The Haunting of Bly Manor parlerà di sentimenti e in particolar modo di un amore perduto.

