The Handmaid's Tale 5: le prime foto e la data di uscita

The Handmaid's Tale 5 ha ora le prime foto e una data di uscita sugli schermi americani: il 14 settembre con i primi due episodi.

Le immagini ritraggono June e Serena, rimasta vedova dopo il drammatico evento che ha concluso la quarta stagione.

The Handmaid's Tale: una foto di Yvonne Strahovski

Nelle nuove puntate di The Handmaid's Tale, la serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood, June affronta le conseguenze di aver ucciso il Comandante Waterford, mentre inoltre lotta per ridefinire la sua identità e il suo scopo. Serena, rimasta vedova, cerca di alzare il suo profilo a Toronto mentre l'influenza di Gilead si insinua in Canada. Il Comandante Lawrence lavora con zia Lydia mentre cerca di far compiere a Gilead una riforma e far crescere il potere. June, Luke e Moira lottano contro Gilead a distanza mentre continuano la loro missione di salvare e riunirsi con Hannah.

Nel cast ci sono Elisabeth Moss, Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Max Minghella, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Ann Dowd, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger.

The Handmaid's Tale: una foto di Elisabeth Moss nella quinta stagione

Come svela la nostra recensione di The Handmaid's Tale 4, la precedente stagione si è conclusa con i sopravvissuti di Gilead che si sono uniti per picchiare a morte Fred Waterford. Poco sappiamo della trama della quinta stagione.