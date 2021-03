The Handmaid's Tale 4: il trailer e il poster della nuova stagione

Hulu ha condiviso un nuovo trailer di The Handmaid's Tale 4, la stagione in arrivo su TIMVision dal 29 aprile.

The Handmaid's Tale 4 arriverà il 29 aprile su TIMVision e il nuovo trailer mostra qualche anticipazione riguardante la storia di June, ora attiva tra le fila della Resistenza.

Il video mostra la protagonista interpretata da Elisabeth Moss dopo aver fatto fuggire un gruppo di bambini in Canada e questo evento sembra sia in grado di far scoppiare una guerra, mentre June sembra pronta a tutto pur di salvare la figlia e ottenere giustizia.

La quarta stagione di The Handmaid's Tale, composta da dieci puntate, riprenderà infatti la storia da dove si era interrotta: June, la protagonista interpretata da Elisabeth Moss, è stata ferita ma è riuscita a far portare al sicuro un gruppo di bambini alimentando le accuse a livello internazionale nei confronti di Gilead.

Nei nuovi episodi la donna assumerà un ruolo attivo nella ribellione e alle prese con il desiderio di vendetta, situazione che sembra destinata a portarla a un confronto diretto con delle persone legate al suo passato.

Nel cast dello show ci sono Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, O-T Fagbenle, Amanda Brugel, Bradley Whitford e Sam Jaeger.