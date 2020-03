The Grudge: l'inquietante horror prodotto da Sam Raimi al cinema dal 5 marzo

Da Warner Bros. Entertainment Italia un segnale importante per il cinema italiano in un momento di stallo causato dall'emergenza internazionale legata al Coronavirus. La società distribuirà regolarmente uno degli horror più attesi dell'anno, The Grudge, da giovedì 5 marzo.

The Grudge è il reboot del remake - uscito nel 2004 - del classico del cinema horror asiatico Ju-On: The Grudge, diretto dal regista giapponese Takashi Shimizu. Si tratta del nuovo capitolo del franchise di successo che negli anni 2000 ha collezionato diversi film, compresi fra il 2004 e il 2009.

The Grudge: una scena del film con Andrea Riseborough

Questa storia vede protagonista Mandy, una poliziotta in servizio in una cittadina americana. Totalmente impegnata nelle indagini di un caso estremamente complicato, si ritrova a visitare un'inquietante abitazione che a quanto pare è al centro di una terribile maledizione. La casa, già teatro di avvenimenti sinistri, sembra infatti abitata da un fantasma vendicativo che punisce chi vi entra.

Una scena del film The Grudge del 2020

"I film della serie The Grudge diretti da Takashi Shimizu sono stati un vero successo in Giappone" ha dichiarato Sam Raimi "Ho amato la sua serie e ho pensato che anche il pubblico del resto del mondo dovesse conoscerla". Sam Raimi si è occupato della produzione ma dietro la macchina da presa ci sarà il regista americano Nicolas Pesce:"Sono cresciuto guardando i classici dell'horror in bianco e nero e quando ho visto per la prima volta The Grudge, nel 2004, sono rimasto terrorizzato".

The Grudge: Zoe Fish in una scena del film

The Grudge si preannuncia come uno degli horror più inquietanti degli ultimi anni, accompagnato dall'incredibile attesa dei fan del franchise intorno al progetto, costruita nel corso del tempo grazie all'incredibile successo dei capitoli precedenti.

Il cast del film comprende Andrea Riseborough, Demián Bichir, John Cho, Betty Gilpin, Lin Shaye e Jacki Weaver. Negli Stati Uniti il film ha incassato sinora più di venti milioni di dollari, superando di gran lunga le previsioni d'incasso.

Prodotto da Sam Raimi con Sony Pictures nel 2020 e diretto da Nicolas Pesce, il film verrà distribuito in 200 copie da Warner Bros.