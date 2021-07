The Green Knight: annullata l'uscita nel Regno Unito a causa dell'aumento dei positivi al COVID

L'uscita di The Green Knight nel Regno Unito è stata cancellata a poche settimane dal debutto nelle sale britanniche previsto per il 6 agosto.

Entertainment Film Distributors non ha per ora annunciato quando dovrebbe arrivare nei cinema mentre continuano ad aumentare i casi di positività al COVID e si sta cercando di aumentare ulteriormente la percentuale di cittadini vaccinati, attualmente arrivata a circa quota 70% della popolazione adulta che ha già ricevuto due dosi.

Entertainment Film Distributors, che si occupa dell'uscita di The Green Knight nel Regno Unito, per ora ha solo chiesto di ritirare i trailer e i materiali promozionali, senza annunciare una possibile data alternativa per il debutto nelle sale. Negli Stati Uniti, invece, il film dovrebbe arrivare regolarmente nei cinema il 30 luglio.

Il lungometraggio The Green Knight si ispira alla storia di re Artù e ha al centro degli eventi Sir Gawain (Dev Patel), il nipote temerario del sovrano che intraprende una missione coraggiosa per affrontare il Cavaliere Verde. Gawain si ritrova alle prese con fantasmi, giganti, ladri e truffatori durante un percorso che avrà un grande impatto sulla sua vita e gli permetterà di dimostrare il proprio valore alla famiglia e al regno.

Nel cast, oltre al protagonista Dev Patel, ci saranno anche Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris, Kate Dickie, Barry Keoghan e Ralph Ineson.

David Lowery si è occupato della sceneggiatura e della regia del lungometraggio, oltre a far parte del team di produttori.