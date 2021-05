The Great 2: Gillian Anderson interpreterà la madre di Caterina

L'attrice Gillian Anderson reciterà in The Great 2, la comedy prodotta per Hulu che racconta la giovinezza di Caterina la Grande.

The Great 2 avrà tra i propri interpreti anche l'attrice Gillian Anderson, uno dei volti più amati e apprezzati dal pubblico e dalla critica.

La star di show come The Crown, in cui è stata Margaret Thatcher, e Sex Education, reciterà in due episodi della comedy con star Elle Fanning con il ruolo della madre di Caterina.

Gillian Anderson avrà nella serie The Great la parte di Joanna, descritta come un'affascinante donna dell'alta società tedesca, conosciuta anche per la sua capacità di organizzare matrimoni combinati prestigiosi di alto profilo per le sue figlie. La madre di Caterina ha sentito le voci riguardanti il colpo di stato di sua figlia ed è venuta in Russia per vedere di persona cosa sta accadendo. Nonostante il suo affetto nei confronti di Caterina, diventa ben presto chiaro che la madre della ragazza ha delle intenzioni più oscure per salvare la reputazione della figlia.

Dallo sceneggiatore candidato all'Oscar Tony McNamara, The Great, disponibile in Italia su STARZPLAY, è una commedia satirica su Caterina la Grande nella sua ascesa da outsider a imperatrice, rimasta poi al potere più a lungo di tutte le altre donne nella storia della Russia. Accanto a Elle Fanning e Nicholas Hoult, nella serie recitano Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Sebastian de Souza, Bayo Gbadamosi e Belinda Bromilow.

The Great è creato e scritto da McNamara, che ne è anche produttore esecutivo, altri produttori esecutivi sono Marian Macgowan, Josh Kesselman e Ron West della Thruline, Brittany Kahan Ward della Echo Lake, Doug Mankoff e Andrew Spaulding, Elle Fanning, Mark Winemaker e Matt Shakman. Il progetto è prodotto dal Civic Center Media in associazione con MRC Television.