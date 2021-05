The Good, The Bad & The Dead, su Prime Video in streaming da oggi

The Good, The Bad & The Dead, titolo originale 4got10, è un action thriller che arriva in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 21 maggio 2021!

Brian si sveglia nel deserto ferito, senza ricordare perché sia circondato da otto corpi, 4 milioni in contanti e un carico di cocaina: dovrà difendersi da un famigerato signore della droga, un agente della Dea e uno sceriffo corrotto. A svettare su tutti nel ricchissimo cast di The Good, The Bad & The Dead, noto anche come 4got10 - Forgotten, sono Johnny Messner, Dolph Lundgren, Danny Trejo e Vivica A. Fox.

Locandina di 4got10 - Forgotten

Alla regia il giovane Timothy Woodward Jr (regista di The Call, un horror che ha riunito due volti dell'horror moderno come Lin Shaye (Insidious) e Tobin Bell (Saw)), uno dei protagonisti è il nuovo idolo Danny Trejo, la star di Machete, che ha annunciato poche settimane fa di aver scritto un'autobiografia che sarà messa in vendita il 6 luglio negli Stati Uniti e si intitolerà Trejo: My Life of Crime, Redemption and Hollywood. Il progetto ripercorrerà tra le pagine le esperienze vissute dall'attore nel mondo del crimine, in prigione, le dipendenze, i lutti subiti e l'inaspettata fama raggiunta nel mondo del cinema.

Danny Trejo ha più volte raccontato di aver iniziato a fare uso di eroina a soli 12 anni, crescendo con la convinzione che la lealtà si otteneva solo con la violenza e la pace si trovava nell'oblio. Da giovane è poi stato in carcere in strutture come San Quentin, Folsom e Soledad. La sua vita è cambiata quando gli è stata offerta la parte di un pugile in Runaway Train. The Good, The Bad & The Dead è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2021 su Prime Video, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.