The Good Lord Bird: il trailer della serie con Ethan Hawke

The Good Lord Bird è la serie limitata ideata e interpretata da Ethan Hawke, ecco il trailer del progetto in arrivo sugli schermi.

The Good Lord Bird, la serie con star Ethan Hawke, ha ora un trailer in vista del debutto previsto per domenica 9 agosto su Showtime.

Nel video si vede la star nel ruolo di John Brown che lotta per abolire la schiavitù. Gli eventi, come conferma anche il filmato, sono raccontati dal punto di vista di un giovane schiavo e le puntate sembrano piene di azione, sparatorie e persino esplosioni.

Il protagonista Ethan Hawke, coinvolto anche come produttore di The Good Lord Bird insieme alla moglie, avrà il ruolo di John Brown, il famoso attivista di cui si racconterà la storia attraverso la prospettiva di un ragazzino che viene coinvolto nelle sue campagne che contribuiranno anche a dare il via alla Guerra civile americana.

La serie, composta da sette episodi, è tratta dal libro scritto da James McBride nel 2013 e la star aveva sottolineato: "Si tratta di uno dei pochi romanzi che ho letto nella mia vita che semplicemente ti fa sentire sconvolto. Il genio, l'immaginazione... Racconta una storia che ci intimorisce troppo nel pensarci e osservarla, l'inizio della Guerra Civile... E lo fa con così tanto acume e amore. Ed è così poco politically correct che ti lascia sbilanciato e confuso, e in quel momento ti rendi conto che siamo semplicemente tutti esseri umani".