The Good Lord Bird: il direttore della fotografia critica la serie e ha un consiglio per noi

Il direttore della fotografia della miniserie The Good Lord Bird, in arrivo su Sky ha criticato le modifiche sul suo lavoro, effettuate a sua insaputa, e consiglia cosa fare per vedere al meglio l'opera in TV.

Peter Deming, il direttore della fotografia della miniserie The Good Lord Bird, in arrivo su Sky, ha criticato i produttori che, secondo lui, hanno modificato il look dell'opera snaturando il suo lavoro.

La prima puntata di The Good Lord Bird, la miniserie targata Showtime creata e interpretata da Ethan Hawke e in arrivo in Italia per Sky il 7 ottobre, è stata preceduta da una polemica da parte di Peter Deming. Il celebre direttore della fotografia, famoso per la sua collaborazione con David Lynch, attraverso un post sul suo account Instagram ha criticato duramente i produttori della miniserie, rei di aver alterato l'intero look dell'opera non rispettando le scelte artistiche e il lavoro di chi ci ha lavorato.

Secondo Deming, la versione in onda di The Good Lord Bird non corrisponde a quanto i realizzatori hanno deciso nella pre-produzione e durante la stessa produzione e le riprese giornaliere. Addirittura non rispettando le obiezioni dei filmmakers, hanno aggiunto un buon quantitativo di saturazione del colore snaturando il look del periodo storico e rappresentando malamente la qualità del lavoro svolto da tante persone. Aggiungendo che non è la prima volta che i realizzatori vengono lasciati fuori dal processo di post-produzione di un'opera (e ammettendo che probabilmente non sarà nemmeno l'ultima), Deming conclude con un consiglio per tutti gli spettatori: "Il mio consiglio affinchè vediate una versione più fedele a quanto era pensato è di andare nelle impostazioni del vostro televisore e calibrare il setting relativo ai colori, dimezzando l'impostazione attuale.

Voi che farete? Aggiusterete le impostazioni del televisore per vedere l'opera così come era stata concepita?

The Good Lord Bird è La storia di John Brown sarà trasmessa in Italia a partire dal 7 ottobre su Sky Atlantic.