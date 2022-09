The Good House: il trailer introduce il personaggio di Sigourney Weaver

The Good House, un nuovo e misterioso trailer per il nuovo film di Sigourney Weaver, così da cominciare a conoscere la trama.

Presentato lo scorso anno al Toronto International Film Festival, The Good House si offre in un nuovo trailer. Pubblicato da Roadside Attractions, il filmato presenta questa inedita commedia dalle tinte drammatiche con la vincitrice del Golden Globe Sigourney Weaver come protagonista. Al centro de trailer di The Good House vediamo quindi il personaggio d Hildy Good mentre riallaccia il rapporto con la sua cotta del liceo, Frank Gretchell, mentre cerca di trovare una quadra nella propria vita.

Diretto da Maya Forbes e Wally Wolodarsky, con una sceneggiatura scritta insieme a Thomas Bezucha, The Good House segue le vicende di Hildy Good, un agente immobiliare del New England con discendenze familiari dalle streghe di Salem, con un certo amore per il vino.

Dalla sinossi parrebbe che la sua vita, divisa in compartimenti stagni, verrà districata dal ritorno di una vecchia fiamma che rimetterà in gioco segreti, il suo passato, e alcuni problemi sepolti nel profondo.