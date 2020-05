The Good Fight ottiene il rinnovo per una quinta stagione

The Good Fight, la serie creata da Robert e Michelle King, ha ottenuto il rinnovo per una quinta stagione da parte di CBS All Access.

The Good Fight ritornerà con una quinta stagione: CBS All Access ha annunciato il rinnovo dello spinoff di The Good Wife creato da Robert e Michelle King.

Il 28 maggio, inoltre, sarà trasmessa l'ultima puntata di cui è stata conclusa la produzione prima dello stop imposto dall'emergenza sanitaria.

Robert e Michelle King hanno spiegato parlando della situazione di The Good Fight: "Non poter finire la quarta stagione è stato strano. L'abbiamo lasciata in una situazione ancora più assurda rispetto al solito. Quindi siamo elettrizzati dal fatto che CBS All Access voglia riportare The Good Fight sugli schermi per un'altra stagione e sappiamo quale storia stiamo progettando di raccontare, è un po' come avere le risposte ai SAT prima di quanto previsto".

Nella quarta stagione Reddick, Boseman e Lockhart stavano affrontando una situazione molto diversa dopo aver perso il loro cliente più importante, Chumhum, e aver visto la propria reputazione andare in pezzi. Gli avvocati hanno quindi dovuto accettare di lavorare per conto di un importante studio legale, STR Laurie, rinunciando alla propria indipendenza e in contemporanea indagando sul misterioso Memo 618.

Julie McNamara, responsabile della programmazione di CBS All Access, ha dichiarato: "La serie rimane uno dei progetti originali più amati e apprezzati dalla critica su CBS All Access e abbiamo visto un'incredibile risposta da parte dei fan in questa stagione. Anche se avremmo tutti sperato di offrire agli spettatori una quarta stagione composta da dieci episodi, noi, come molti altri, dobbiamo adattarci alla pandemia. Nonostante sia una stagione ridotta, l'incredibile cast e la troupe, guidati dagli incomparabili Robert e Michelle King, hanno produtto sette episodi fenomenali. Non vediamo l'ora che gli spettatori possano vedere ciò che resta della stagione e siamo entusiasti di offrire altre storie attuali e coinvolgenti che i King porteranno in vita nella quinta stagione".

Nel cast ci sono Christine Baranski, Cush Jumbo, Sarah Steele, Nyambi Nyambi, Michael Boatman, Zach Grenier, John Larroquette, Audra McDonald e Delroy Lindo.