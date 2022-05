The Good Fight 6 sarà l'ultima stagione della serie spinoff di The Good Wife

Paramount+ ha confermato che The Good Fight 6 sarà l'ultima stagione dello spinoff di The Good Wife ideato da Robert e Michelle King.

Il mondo di The Good Wife si concluderà definitivamente: The Good Fight 6 sarà l'ultima stagione dello spinoff con protagonista Catherine Baranski.

Paramount+ ha inoltre svelato la data di uscita delle puntate sugli schermi americani: l'8 settembre.

Robert e Michelle King, creatori della serie, hanno confermato che The Good Fight uscirà di scena con una stagione che affronterà tematiche molto attuali, come ad esempio la sentenza Roe v. Wade che dovrebbe essere annunciata dalla Corte Suprema a giugno-luglio, senza dimenticare le tematiche sull'odio razziale, la violenza nelle strade e l'atmosfera in stile Guerra Fredda che contraddistingue il panorama politico internazionale.

Le riprese sono attualmente in corso e proseguiranno per alcune settimane.

Tra gli interpreti della sesta stagione della serie ci saranno anche John Slattery, Sarah Steele, Michael Boatman, Nyambi Nyambi, Charmaine Bingwa, Audra McDonald e Andre Braugher.

Nelle ultime puntate, invece, non dovrebbero apparire Julianna Maruglies e Josh Charles, i protagonisti di The Good Wife, la serie che ha portato alla creazione dello spinoff con Christine Baranski.

I King, tuttavia, non hanno del tutto escluso un'apparizione di Delroy Lindo e Rose Leslie, protagonisti delle prime stagioni dello show.