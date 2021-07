The Good Fight 6 ottiene il via libera alla produzione, Paramount+ annuncia il rinnovo

Paramount+ ha annunciato che verrà prodotta The Good Fight 6, confermando il rinnovo per il progetto creato da Robert e Michelle King.

I due sceneggiatori e produttori avevano già ottenuto da parte della piattaforma di streaming la conferma del ritorno di Evil per una terza stagione.

La quinta stagione di The Good Fight ha debuttato alcune settimane sugli schermi americani. Nicole Clemens, presidente di Paramount+, ha confermato il rinnovo del progetto lodandone la capacità di essere provocatorio e attuale, offrendo una prospettiva coinvolgente e intrigante sulla societò contemporanea.

Nei nuovi episodi dello show che stanno venendo distribuiti a cadenza settimanale su Paramount+ i fan hanno assistito all'uscita di scena di Lucca Quinn (Cush Jumbo) e Adrian Boseman (Delroy Lindo), mentre Diane Lockhart (Christine Baranski) è stata promossa a partner nello studio legale in cui lavora accanto a Liz Reddick (Audra McDonald).

Nella quinta stagione ha recitato anche Mandy Patinkin nella parte di un cittadino che decide di aprire un tribunale nel retro della sua copisteria.