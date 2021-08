The Good Fight 5, Selena Gomez replica alla battuta sul suo trapianto di rene

Selena Gomez è tornata a criticare una serie TV, in questo caso The Good Fight 5, per aver fatto una battuta sul suo trapianto di rene.

Selena Gomez ha replicato alla battuta sul suo trapianto di rene contenuta nella quinta stagione di The Good Fight. La controversia arriva non molto tempo dopo che il reboot di Saved by the Bell targato Peacock è stato criticato per lo stesso motivo alla fine dello scorso anno.

Sono trascorsi otto mesi da quando Selena Gomez ed i suoi fan hanno puntato il dito contro la serie Saved by the Bell, rea di aver ironizzato sul trapianto di rene a cui la cantante si è sottoposta nel 2017. A distanza di tempo, però, certe abitudini non sembrano essere cambiate. L'ex star Disney si è infatti ritrovata a fare i conti con un caso molto simile, relativo ad un recente episodio di The Good Fight.

Nel quarto episodio della quinta stagione dello show Paramount+, un dirigente televisivo (Wayne Brady) chiede a Liz (Audra McDonald) di scrivere il testo per uno dei suoi comici. La scena continua con i personaggi Marissa (Sarah Steele), Jay (Nyambi Nyambi) e Jim (Ifadansi Rashad) che contemplano gli effetti della cancel culture sul mondo della commedia. Jay chiede quali argomenti siano ormai off-limits, ed il gruppo fornisce risposte tra cui necrofilia, autismo e "il trapianto di rene di Selena Gomez".

L'episodio in questione ha spinto i fan di Selena Gomez a twittare in massa "Rispetto per Selena Gomez", mentre di recente la stessa popstar ha approfittato dei social per discutere della scena. "Non sono sicura di come scrivere battute sui trapianti di organi per programmi televisivi sia diventato un'abitudine, ma purtroppo a quanto pare lo è. Spero che la prossima volta, quando verrà presentata una di queste battute di cattivo gusto, questa venga tolta immediatamente e non vada in onda". L'attrice americana ha quindi ringraziato i suoi sostenitori per essersi schierati ancora una volta in sua difesa. "I miei fan mi guardano sempre le spalle. VI AMO", ha aggiunto Gomez, lasciando poi un link per iscriversi come donatore di organi.

Dall'altro lato, una fonte vicina allo show ha difeso The Good Fight ed ha dichiarato a THR: "Se guardi l'episodio per intero, il riferimento a Gomez fa parte di una discussione che i personaggi stanno avendo su diversi argomenti che non è giusto prendere in giro e sull'idea di essere cancellati per aver raccontato una brutta barzelletta. La considerazione, in definitiva, è che il suo trapianto non sia qualcosa su cui poter scherzare".

Per quanto riguarda la precedente controversia riguardante il reboot di Saved by the Bell, Peacock alla fine si è scusato per aver preso alla leggera i problemi di salute di Gomez, ed ha inoltre fatto una donazione al Fondo Selena Gomez per la ricerca sul lupus, la malattia autoimmune che le è stata diagnosticata nel 2011.