The Good Fight 5: Mandy Patinkin nel cast dei nuovi episodi

L'attore Mandy Patinkin sarà uno dei protagonisti di The Good Fight 5, la nuova stagione della serie creata da Robert e Michelle King.

Mandy Patinkin, ex protagonista di Homeland, farà parte del cast di The Good Fight 5.

La sua partecipazione allo show gli permetterà di recitare ancora una volta accanto a Christine Baranski, sua amica e collega in occasione di numerosi progetti televisivi e teatrali.

L'attore Mandy Patinkin sarà una presenza regolare nelle puntate della quinta stagione di The Good Fight e il suo contratto prevede un impegno della durata di una sola stagione.

Il ruolo che gli è stato affidato è quello di Hal Wacker, un uomo senza particolari conoscenze, soprattutto in campo legale, che decide di aprire un tribunale sul retro della sua copisteria. L'attività inizia ad attirare l'attenzione delle persone e Reddick, Boseman e Lockhart affrontano le conseguenze di questi giudizi privi di valore legale, ma che conquistano il pubblico.

Robert e Michelle King, creatori dello spinoff di The Good Wife, hanno dichiarato di essere grandissimi fan di Mandy Patinkin e non vedono l'ora di vederlo recitare nel ruolo di Wackner. I due sceneggiatori e produttori hanno inoltre ironizzato sull'attività social della star durante la pandemia dichiarando: "Ci preoccupiamo solamente che avrà meno tempo per fare il suo incredibile lavoro su YouTube".

Patinkin ha infatti pubblicato numerosi video realizzati insieme alla moglie Kathryn Grody e al suo cane, spaziando tra tematiche molto diverse tra loro tra cui l'uso delle e-mail alle elezioni presidenziali.

Nel cast della quinta stagione della serie ci saranno anche Sarah Steele, Nyambi Nyambi, Michael Boatman, Zach Grenier, John Larroquette e Audra McDonald.