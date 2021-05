The Good Fight 3, su Prime Video in streaming da oggi

The Good Fight ritorna il 15 maggio in streaming su Amazon Prime Video: la serie tv spin-off di The Good Wife arriva con la terza stagione!

The Good Fight arriva su Amazon Prime Video a partire da oggi 15 maggio in streaming con la terza stagione intera. Protagonista ancora Christine Baranski, già uno dei volti principali di The Good Wife, serie "madre" dello show.

The Good Fight, l'attesissimo spin-off della pluripremiata serie tv cult The Good Wife, con Christine Baranski (già vincitrice di un Emmy, due Tony Awards e tre SAG) assoluta protagonista nei panni di Diane Lockhart, sbarca su Amazon Prime Video con la terza stagione. Fin dal suo debutto, nel febbraio del 2017, The Good Fight ha sempre tentato di mantenere uno strettissimo legame con l'attualità: lo spin-off dell'acclamato The Good Wife si apriva non a caso dopo l'inattesa vittoria elettorale di Donald Trump, per poi soffermarsi sulla descrizione di un'America che sembra impazzita, fra compromessi morali, tensioni sociali - e razziali - sempre più forti e il senso di scoraggiamento e di rabbia di Diane Lockhart, il personaggio-chiave della serie.

The Good Fight: Christine Baranski in una scena della terza stagione

E per la première della terza stagione, i richiami all'attualità hanno preso di petto uno degli argomenti più discussi e controversi degli ultimi anni: le molestie sessuali sui luoghi di lavoro e il fenomeno del #MeToo. Temi che emergono improvvisamente mentre lo studio legale Reddick, Boseman & Lockhart sta realizzando un documentario in memoria del proprio socio fondatore, Carl Reddick... The Good Fight 3 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2021 su Prime Video, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.