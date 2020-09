The Good Fight 2, su Prime Video in streaming da oggi

The Good Fight ritorna il 12 settembre in streaming su Amazon Prime Video: la serie tv spin-off di The Good Wife arriva con la seconda stagione!

The Good Fight arriva su Amazon Prime Video a partire da oggi 12 settembre in streaming con la seconda stagione intera. Protagonista ancora Christine Baranski, già uno dei volti principali di The Good Wife, serie "madre" dello show.

The Good Fight, l'attesissimo spin-off della pluripremiata serie tv cult The Good Wife, con Christine Baranski (già vincitrice di un Emmy, due Tony Awards e tre SAG) assoluta protagonista nei panni di Diane Lockhart, sbarca su Amazon Prime Video con la seconda stagione.

The Good Fight: Christine Baranski e Rose Leslie in Inauguration

La prima stagione della serie tv riprende un anno dopo l'episodio finale di The Good Wife con un'immagine emblematica: Diane Lockhart, seduta sul divano, che guarda incredula alla tv il giuramento di Donald Trump da nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America. L'avvocatessa ha deciso di lasciarsi definitivamente alle spalle il passato, andare in pensione, lasciare lo studio legale e tutti i suoi associati per godersi una rilassante vita in Provenza. Ma non tutto va secondo i piani, a causa di un'enorme truffa finanziaria rischia di portarle via soldi, stima e reputazione.

The Good Wife: i migliori episodi e i colpi di scena più clamorosi

La prima stagione è stata acclamata dalla critica, tanto che secondo il Washington Post "The Good Fight dimostra di avere anche il potenziale per superare la serie originale", per Entertainment Weekly si tratta di "una serie tv forte e intelligente per l'idea, la scrittura, la recitazione", mentre per il New York Times "questo inaspettato ma promettente spin-off rappresenta qualcosa di nuovo e rinfrescante".

The Good Fight 2 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre 2020 su Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.