The Girlfriend Experience 3: il trailer e la data di uscita su Starzplay

Starzplay, il servizio di streaming premium internazionale di Starz, ha diffuso trailer e data di uscita della terza stagione dell'acclamata serie The Girlfriend Experience del regista premio Oscar Steven Soderbergh: lo show sarà disponibile da domenica 2 maggio sulla piattaforma Starzplay in Europa, America Latina e Giappone.

Il trailer ufficiale e il poster sono stati rilasciati nell'ambito del festival South by Southwest (SXSW). Scritta e diretta dalla regista tedesca di fama internazionale Anja Marquardt, prodotta da Philip Fleishman ha come protagonista l'attrice brasiliana-americana Julia Goldani Telles.

La terza stagione di The Girlfriend Experience è stata lanciata ieri in anteprima mondiale nella selezione ufficiale di SXSW. Il primo episodio sarà disponibile per tutti i frequentatori virtuali del SXSW per tutta la durata del festival.

The Girlfriend Experience 3 è ambientato nel mondo tecnico-scientifico di Londra, e segue le vicende di Iris (Julia Goldani Telles), specializzanda in neuroscienze. Dal momento che comincia a esplorare il mondo transazionale di The Girlfriend Experience, Iris impara rapidamente che le sue sessioni con i clienti le forniscono un interessante vantaggio nel suo mondo lavorativo e viceversa. Questo la porta a chiedersi se le sue azioni siano guidate solo dal suo volere o anche da qualcos'altro, cominciando un profondo percorso di esplorazione.

Steven Soderbergh e Philip Fleishman sono i produttori esecutivi della serie insieme a Jeff Cuban (The China Hustle) e ad Anja Marquardt. La serie in 10 episodi è una produzione Transactional Pictures of NY LP in associazione con Extension 765 e Magnolia Pictures.