The Girl in the Woods: il trailer della serie horror diretta da Krysten Ritter

Svelato il trailer della misteriosa serie horror The Girl in the Woods, che vede tra i registi la star Krysten Ritter.

Peacock ha svelato il trailer della serie horror The Girl in the Woods, diretta in parte dall'attrice Krysten Ritter. La serie verrà lanciata giovedì 21 ottobre negli USA su Peacock. Tutti gli otto episodi usciranno contemporaneamente.

Ambientato nel nord-ovest del Pacifico, The Girl in the Woods segue la fuga di Carrie da una misteriosa colonia simile a un culto che protegge il mondo dai mostri nascosti dietro una porta segreta all'interno dei boschi. La serie tocca anche questioni di interesse sociale come la discriminazione LGBTQ+, il costo umano dell'ambientalismo e le conseguenze della disuguaglianza.

Nel cast della serie troviamo Stefanie Scott, Misha Osherovich, Sofia Bryant, Will Yun Lee, Kylie Liya Page, Reed Diamond e Leonard Roberts. L'interprete di Jessica Jones Krysten Ritter ha diretto e prodotto i primi quattro episodi Jacob Chase ha diretto gli altri quattro. Jane Casey Modderno è a capo del team di sceneggiatrici tutto al femminile dello show.