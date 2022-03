The Gilded Age: da stasera su Sky la nuova serie in costume dal creatore di Downton Abbey

Intrighi alla Downton Abbey, ma non solo: da stasera su Sky Serie, on demand su Sky e in streaming su NOW, arriva The Gilded Age, atteso period drama targato HBO e firmato da Julian Fellowes.

The Gilded Age: Christine Baranski e Louisa Jacobson in una scena della serie

Sinossi

Cos'è la Gilded Age della storia americana? Un periodo di grandi cambiamenti a livello economico, sociale e produttivo ma anche di crescente conflittualità tra vecchi e nuovi ricchi, all'alba della modernità.

A New York City nel 1882, dopo la morte del padre, la giovane Marian Brook - accompagnata dalla fidata Peggy Scott, un'aspirante scrittrice alla ricerca di un nuovo inizio -, si trasferisce dalla Pennsylvania nella Grande Mela. A ospitarla sono le sue ricche e aristocratiche zie, Agnes van Rhijn e Ada Brook. Ben presto Marian si ritrova però coinvolta in una guerra senza esclusione di colpi tra una delle sue zie, l'incarnazione vivente della tradizione, e i suoi ricchissimi vicini, un magnate dell'industria ferroviaria e la sua ambiziosa moglie, George e Bertha Russell. A cavallo di un mondo sull'orlo di una modernità ormai imminente, cosa sceglierà Marian? Seguirà le regole sociali prestabilite, o costruirà da sola la propria personalissima strada?

A firmare la serie (qui la nostra recensione di The Gilded Age), già rinnovata per una seconda stagione, una vera e propria istituzione in tema di drammi in costume: sir Julian Fellowes, che dopo aver tratteggiato vizi e virtù della nobiltà inglese dei primi del '900 prima (Downton Abbey) e della prima metà dell''800 poi (Belgravia), ci trasporta ora nell'età dorata americana di fine diciannovesimo secolo, proprio al centro del conflitto tra tradizione e modernità, con la nuova borghesia sempre più alla ribalta anche grazie all'avanzare delle conquiste tecnologiche che segnarono quegli anni.

The Gilded Age: una scena

Se la tradizione è incarnata dall'intransigente e orgogliosa ereditiera Agnes van Rhijn interpretata da Christine Baranski, spalleggiata dalla sorella Ada Brook, interpretata da Cynthia Nixon, la modernità ha le appariscenti sembianze della ricchissima coppia borghese interpretata da Morgan Spector e Carrie Coon (The Leftovers), appena trasferitasi in un nuovissimo e sfarzoso palazzo a pochi metri dalla storica dimora delle due sorelle.

Nel mezzo sta la protagonista di questa storia, interpretata da Louisa Jacobson Gummer: Marion Brook, la malcapitata nipote di Agnes e Ada che si ritroverà suo malgrado, insieme all'aspirante scrittrice Peggy Scott (Denée Benton), nel bel mezzo di una contesa tra le zie e i nuovi, rampanti vicini.

Nel cast anche Taissa Farmiga, Blake Ritson, Simon Jones, Harry Richardson, Thomas Cocquerel e Jack Gilpin.

The Gilded Age è scritta e prodotta da Julian Fellowes, affiancato nella produzione da Gareth Neame, David Crockett e Bob Greenblatt. Producono e dirigono Michael Engler e Salli Richardson-Whitfield. La serie è una co-produzione HBO e Universal Television.