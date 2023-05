The Full Monty: gli spogliarellisti di Sheffield sono tornati nel trailer della serie Disney+

25 anni dopo il loro mitico spogliarello, gli operai di Sheffield tornano ad agitare le anche nel trailer della serie reboot The Full Monty, che vede il ritorno del cast originale capitanato dal Robert Carlyle. Ad affiancarlo ritroviamo Mark Addy, Tom Wilkinson, Hugo Speer, Lesley Sharp, Paul Barber, Steve Huison e Wim Snape in una nuova avventura comica che divertirà e commuoverà i fan. Per il momento nel trailer non c'è traccia di spogliarello, ma non è detto che qualcosa non accada nel corso della serie in arrivo a giugno su Disney+.

Che cosa accade nella serie The Full Monty?

The Full Monty segue lo stesso gruppo di personaggi del film mentre si barcamenano nella città post-industriale di Sheffield e nei settori fatiscenti della sanità, dell'istruzione e del lavoro. Lo show svelerà cosa è accaduto ai vari personaggi dopo quanto accaduto nel film, evidenziando i cambiamenti della società e della classe operaia di Sheffield nel corso die decenni.

La miniserie in otto parti The Full Monty approderà su Disney+ il 14 giugno.