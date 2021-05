The Fountainhead, Zack Snyder posticipa la realizzazione del film: ecco perché

Il regista Zack Snyder ha deciso di posticipare la realizzazione del suo prossimo progetto in cantiere, The Fountainhead, in attesa di "tempi migliori".

The Fountainhead doveva essere il prossimo progetto di Zack Snyder dopo la realizzazione di Zack Snyder's Justice League e lo Zombie Universe di Army of the Dead, ma sembrae che il regista abbia deciso di posticipare il suo impegno nei confronti di questa nuova storia.

Basato sull'omonimo libro dell'autrice russo-americana Ayn Rand pubblicato nel 1943, l'adattamento cinematografico sarà incentrato sulla figura di Howard Roark, un giovane architetto che cerca con tutto sé stesso di combattere la convenzionalità e gli standard imposti nella sua professione, rifiutandosi di scendere a compromessi con l'establishment dell'architettura che si dimostra riluttante nell'accettare le innovazioni moderne.

"[The Fountainhead] È un libro che è così carico di significati politici, che abbiamo bisogno di un governo più liberale per realizzare un film del genere senza che la gente se la prenda o qualcosa del genere" ha affermato il regista ai microfoni di Life is Short with Justin Long (via Screen Rant).

"Ma sapete, per me, in qualità di regista, è facile comprendere il soggetto di The Fountainhead, perché la prospettiva è simile. Costruire un edificio e realizzare un film in un certo senso sono procedimenti molto simili" spiega però Snyder, aggiungendo "Sei costantemente costretto a scendere a compromessi. Forse un piano di meno potrebbe essere una buona idea, o c'è davvero bisogno di tutti quei telai elaborati? Forse è il caso di realizzare solo le finestre. Volevi una villa, e ti ritrovi ad aver costruito qualcosa di più simile a una casa".

E conclude: "Per me è sempre stato questo il fulcro di The Fountainhead. Per molti è più un enorme atto politico, ma per me non è davvero quello il punto d'interesse maggiore".