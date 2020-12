The Founder: il "dolce" trucco della scena delle mosche

Per realizzare una celebre scena di The Founder è stato utilizzato un'innovativo e stupefacente trucco cinematografico: il regista ha trovato una soluzione estemporanea al fine di girare la sequenza delle mosche per evitare di dover ricorrere all'utilizzo della computer grafica.

The Founder: Michael Keaton in una scena del film

Le mosche, attratte dall'odore di McDonald's, che si possono vedere sullo schermo in una scena della pellicola, erano in realtà Cocoa Krispies: cereali al cioccolato. Furono versati a poco a poco di fronte ad un potente ventilatore per farli sembrare sciami di mosche.

Ma questa non è l'unica peculiarità inerente alle riprese del film: la maggior parte delle produzioni girano per almeno dodici ore al giorno, questa pellicola è stata girata esclusivamente per un periodo compreso tra le otto e le dieci ore. In aggiunta a questo l'intero film è stato portato a termine in soli ventidue giorni: questo rende la produzione ancora più straordinaria.

The Founder: Michael Keaton in un momento del film

Su Rotten Tomatoes la pellicola ha un indice di gradimento dell'81% basato su 238 recensioni, il consenso critico del sito recita: "The Founder mette la performance magnetica di Michael Keaton al centro di un film biografico intelligente e soddisfacente che traccia l'ascesa di uno degli uomini d'affari più influenti d'America e la nascita di una delle sue industrie di più vasta portata".