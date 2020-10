The Forgiven: Ralph Fiennes e Jessica Chastain nella prima foto ufficiale

Le riprese del film The Forgiven si sono ufficialmente concluse e Focus Features ha condiviso online le prime foto ufficiali del progetto con star Jessica Chastain e Ralph Fiennes.

Il progetto aveva subito uno stop a causa della complicata situazione mondiale, ma ora il lavoro previsto sul set è stato concluso.

The Forgiven: Ralph Fiennes e Jessica Chastain in una foto del film

Nel cast di The Forgiven, oltre a Jessica Chastain e Ralph Fiennes, ci saranno anche Sai Taghmaoui, Caleb Landry Jones, Matt Smith, Christopher Abbot, Ismael Kanater, Marie-Josée Croze, Alex Jennings e Abbey Lee.

La regia e la sceneggiatura di The Forgiven sono firmate da John Michael McDonagh. Il progetto è un adattamento del romanzo scritto da Lawrence Osborn che racconta quello che accade a una coppia anglo-americana, ai loro amici e a delle persone che vivono in Marocco dopo un incidente casuale, mentre tutti arrivano in una lussuosa villa nel deserto per un party lungo un weekend.

Le riprese erano iniziate nei primi mesi del 2020 in Marocco, venendo poi interrotte a causa della pandemia. Grazie a degli sostegni economici ottenuti tramite il BFI COVID-19 Production Continuation Fund, il lavoro sul set è ricominciato a settembre in Marocco, completando l'impegno sul set.