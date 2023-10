The Foreigner stasera su Italia 1: trama e cast del film d'azione con Jackie Chan

Stasera 16 ottobre su Italia 1 va in onda The Foreigner: trama e cast del film del 2017 diretto da Martin Campbell con Jackie Chan.

Stasera 16 ottobre, in prima serata, alle 21:20, Italia 1 manda in onda The Foreigner, film d'azione del 2017 diretto da Martin Campbell con Jackie Chan. La sceneggiatura è stata scritta da David Marconi, le musiche sono di Cliff Martinez. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

The Foreigner: Trama

Ngoc Minh Quan, dopo aver preso parte alla guerra del Vietnam, ha deciso di cambiare totalmente vita e di dedicarsi alla gestione di un ristorante cinese a Londra. Ma quando sua figlia, una ragazza adolescente di nome Fan, viene uccisa in un attentato terroristico, la vita dell'uomo cambia radicalmente e vuole fare di tutto per vendicarsi degli assassini di sua figlia.

Dopo aver fatto ricorso alla polizia inutilmente, per trovare i nomi dei terroristi, decide di recarsi in Irlanda del nord e parlare con il vice primo ministro, Liam Hennessy. Ma anche qui, il politico non gli concede nessuna informazione utile e Quan, pieno di rabbia, decide di far esplodere una bomba nell'edificio e nell'auto del politico. Hennessy manda i suoi uomini a cercare Quan ed egli cerca in tutti i modi di sfuggirgli.

Curiosità

The Foreigner è stato distribuito negli Stati Uniti a partire dal 13 ottobre 2017.

Il film è l'adattamento cinematografico di The Chinaman, romanzo del 1992 scritto da Stephen Leather.

The Foreigner è una coproduzione internazionale che coinvolge aziende dal Regno Unito, dalla Cina e dagli Stati Uniti.

Nonostante non sia stato un blockbuster, The Foreigner ha avuto successo al botteghino e ha ottenuto riconoscimenti dalla critica.

Durante le riprese del film a Londra si scatenò il panico perchè alcuni cittadini pensarono si trattasse di un attacco terroristico.

Trailer e critica.

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

The Foreigner è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 66% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 55 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.0 su 10

Cast