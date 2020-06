The Flash: Christian Bale potrebbe prendere il posto di Michael Keaton nel ruolo di Batman

Stando a un nuovo rumor, Christian Bale potrebbe interpretare Batman in The Flash qualora Michael Keaton rifiutasse.

The Flash: Ezra Miller in un'immagine del film

Stando a un nuovo rumor, Christian Bale potrebbe interpretare Batman in The Flash qualora Michael Keaton rifiutasse. Stando al sito DCEU Mythic, il piano di riserva è dovuto al fatto che le trattative con Keaton sono ancora alle prime fasi, e in caso l'attore dicesse di no l'idea è comunque di avere uno degli interpreti passati di Batman nei panni del vigilante di Gotham, che fungerebbe da mentore interdimensionale per Barry Allen.

La seconda scelta sarebbe quindi Bale, mentre è sostanzialmente esclusa l'ipotesi di un ritorno di Ben Affleck, il quale ha ripetutamente dichiarato di aver chiuso con il DC Extended Universe, salvo contributi supplementari per la nuova versione di Justice League che debutterà su HBO Max il prossimo anno. L'articolo di DCEU Mythic sottolinea anche che l'eventuale partecipazione di Bale sarebbe difficile a causa del sodalizio tra lui e Christopher Nolan, la cui presenza dietro la macchina da presa è sempre stata una conditio sine qua non per l'attore britannico.

Michael Keaton e Kim Basinger in Batman

Questa voce sul ruolo di Batman in The Flash sarebbe l'ulteriore conferma del fatto che si tratterà di Bruce Wayne e non del padre Thomas, come inizialmente suggerito quando si parlava della possibile presenza di Jeffrey Dean Morgan nei panni della versione Flashpoint del vigilante di Gotham (un mondo alternativo dove Thomas è diventato Batman per vendicare la morte di Bruce e non viceversa).

L'idea sarebbe quella di un Bruce più anziano, sulla falsariga di Batman of the Future o della miniserie a fumetti Kingdom Come, di cui abbiamo recentemente visto un'altra trasposizione libera sul piccolo schermo, nel crossover Crisis on Infinite Earths, dove questo Bruce segnato da mille battaglie aveva il volto di Kevin Conroy, celebre doppiatore del personaggio in varie serie animate. Un casting simile a quello che porterebbe Michael Keaton o Christian Bale a interagire con il Barry Allen di Ezra Miller, che rivedremo al cinema nel 2022.