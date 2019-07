The Flash 6: il trailer svela il volto del nuovo villain!

Il primo trailer di The Flash 6, che esordirà sulla CW l'8 ottobre, non ha mostrato solo il protagonista, interpretato dal solito Grant Gustin, e la sua squadra di amici, ma ha consentito a tutti i fan di dare un'occhiata al nuovo supercattivo.

Presentato durante il panel al San Diego Comic-Con 2019, il trailer di The Flash 6 ha introdotto il Dr. Ramsey Rosso alias Bloodwork, che sarà interpretato da Sendhil Ramamurthy.

Di chi si tratta? Come dice il suo stesso nome, Ramsey Rosso è un medico dalle riconosciute doti intellettuali, esperto di oncologia ematologica nonchè ex collega di Caitlin Snow. Sfortunatamente il Dr. Ramsey Rosso non riuscirà a controllare il suo dark side, finendo con il trasformarsi in Bloodwork, un villain con il potere di controllare il sangue.

La quinta stagione di The Flash si è conclusa in modo drammatico, con il sacrificio di Nora Allen, figlia di Barry e Iris proveniente dal futuro, che ha accettato di essere cancellata dalla realtà pur di non tornare nella Forza di Velocità Negativa e diventare come il redivivo Eobard Thawne. Quest'ultimo, fuggendo, ha detto a Barry che i due si rivedranno "durante la prossima crisi", alludendo al cataclisma interdimensionale che non avrà più luogo nel 2024, bensì nel 2019, ponendo le basi per il crossover Crisis on Infinite Earths che andrà in onda tra dicembre e gennaio. Come suggerito lo scorso anno in Elseworlds e confermato nel finale della settima stagione di Arrow, tale crossover dovrebbe concludersi con la morte di Oliver Queen, che ha stretto un accordo con Monitor per salvare Barry e Kara Zor-El.