The Five Devils: Adèle Exarchopoulos nel trailer del film di Léa Mysius

Dopo la presentazione al festival di Cannes, sta per debuttare nelle sale americane il film The Five Devils (Les cinq diables) con Adèle Exarchopoulos, ecco il trailer.

Adèle Exarchopoulos è la protagonista di Les Cinq Diables (The Five Devils), film di cui è stato condiviso il trailer.

Nel video, condiviso da IndieWire, si vede una giovane che deve fare i conti con il ritorno della sorella del marito, situazione che porta la figlia, che possiede un dono speciale, a vivere delle esperienze uniche.

Il film The Five Devils è stato diretto da Léa Mysius, co-autrice della sceneggiatura insieme al direttore della fotografia Paul Guillhaume.

Il lungometraggio ha debuttato alla Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes e ha poi vinto il premio come Miglior Film al Fantastic Fest.

Al centro della trama c'è la piccola Vicky (Sally Dramé) nel ruolo di una bambina solitaria e strana che possiede il dono magico di poter riprodurre ogni profumo che ama, collezionandoli in una serie di barattoli. La ragazzina ha catturato in segreto l'odore della madre Joanne (Adèle Exarchopoulos), per cui prova un amore quasi viscerale. Quando sua zia Julia (Swala Emati) ritorna nella loro vita, Vicky riproduce il suo odore e viene trasportata in ricordi passati e oscuri che la portano a scoprire i segreti del suo villaggio, della sua famiglia e della sua stessa esistenza. Dopo aver catturato l'essenza di Julia, inoltre, la bambina inizia a vivere dei ricordi traumatici che non le appartengono.

Nel cast ci sono anche Moustapha Mbengue e Daphné Patakia. Il film arriverà nelle sale americane il 24 marzo e su MUBI il 12 maggio.