The Fantastic Flitcrofts: Sally Hawkins nel cast del film

Sally Hawkins sarà una delle protagoniste del film The Fantastic Flitcrofts, progetto che avrà nel cast anche Rhys Ifans.

Alla regia del lungometraggio ci sarà Craig Roberts, già dietro la macchina da presa di Eternal Beauty.

La sceneggiatura di The Fantastic Flitcrofts sarà firmata da Simon Farnaby, già autore di Paddington. Mark Rylance sarà il protagonista del lungometraggio ispirato a una storia vera che racconta quello che accade a Maurice Flitcroft, un sognatore e inguaribile ottimista, che riesce a partecipare ai British Open di golf qualificandosi nel 1976 e, successivamente, essendo protagonista del giro peggiore della manifestazione sportiva, diventando però un eroe popolare.

Le riprese sono attualmente in corso e nel cast ci saranno anche Jake Davies, Christian Lees, Jonah Lees, Mark Lewis Jones e Johann Myers. La distribuzione nel Regno Unito sarà curata da eOne, tuttavia non è ancora stata annunciata una data prevista per la distribuzione nelle sale durante il 2021.

Sally Hawkins ha collaborato con Craig Roberts in occasione del film Eternal Beauty in cui ha interpretato una donna che veniva lasciata all'altare.