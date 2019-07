The Fanatic, nel trailer un'irriconoscibile John Travolta è uno stalker

È arrivato il primo trailer ufficiale di The Fanatic, stalker thriller con John Travolta, diretto da Fred Durst, frontman dei Limp Bizkit tornato dietro la macchina da presa dopo 10 anni.

La trama di The Fanatic è ispirata a una storia vera accaduta proprio al regista, nel corso della sua carriera come frontman del famoso gruppo. Il film sarà incentrato su Moose, un fan ossessionato dalla sua star preferita, l'attore di film action Hunter Dunbar (Devon Sawa).

Moose (un irriconoscibile John Travolta, con i capelli corti e brizzolati e barba incolta, come si può vedere nel trailer) rimane molto deluso dopo aver finalmente incontrato il suo eroe, Hunter Dunbar (Sawa). Moose decide allora di dare la caccia all'uomo, per poter ottenere il tipo di interazione con una celebrità che ritiene di meritare. Inizialmente innocue, le azioni di Moose iniziano a prendere presto una piega sinistra. Contro il parere della sua amica Leah (Ana Golja), Moose inizia così a far visita frequentemente alla casa del suo idolo. Mentre le visite continuano a intensificarsi, Dunbar si ritrova in crescente pericolo. La seconda parte del trailer anticipa una serie di situazioni ad alta tensione, in una delle quali il personaggio di John Travolta indossa addirittura una maschera da hockey alla Jason Voorhes di Venerdì 13.

The Fanatic uscirà nei cinema americani, in VOD e in digital HD il 30 agosto.