The Family Plan, il trailer del nuovo film Apple TV+ con Mark Wahlberg e Michelle Monaghan

Apple Original Film ha diffuso in streaming il trailer di The Family Plan, il nuovo film con Mark Wahlberg e Michelle Monaghan che uscirà il 15 dicembre su Apple TV+.

Dan Morgan (Mark Wahlberg) ama la sua tranquilla vita di periferia come marito devoto, padre di tre figli e venditore di auto di successo. Ma questa è solo metà della storia. Decenni prima, era un assassino governativo d'élite incaricato di eliminare i soggetti più minacciosi e letali del mondo.

Quando i nemici del suo passato lo rintracciano, Dan prende l'ignara moglie (Michelle Monaghan), la figlia adolescente e arrabbiata, il figlio adolescente e gamer professionista e l'adorabile bambino di 10 mesi e parte per un viaggio improvvisato attraverso il paese, fino a Las Vegas. Deciso a proteggere la sua famiglia, regalandole al contempo la vacanza della vita, Dan deve mettere in atto le sue abilità, da tempo sopite, senza rivelare la sua vera identità.

The Family Plan è un film Apple Original prodotto da Skydance Media e diretto da Simon Cellan Jones. David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger producono per Skydance, insieme a Mark Wahlberg e Stephen Levinson attraverso Municipal Pictures. John G. Scotti è il produttore esecutivo.

"The Family Plan è una scarica di energia gioiosa e folle che diverte tutta la famiglia.

La posta in gioco è alta per i Morgan e spero che il pubblico guardando il film si riconosca nei personaggi e si chieda come si comporterebbe la propria famiglia in una situazione simile. Sappiamo tutti quanto sia facile rimanere bloccati nella routine della vita quotidiana e i Morgan non sono da meno. Ma credo che amerete il loro viaggio", ha dichiarato il regista della pellicola Simon Cellan Jones.

"La cosa più importante è che si tratta di divertirsi. Come si può intuire dal trailer, il papà dall'apparenza mediocre interpretato da Mark Wahlberg ha un passato nascosto che torna a perseguitarlo, costringendolo a trascinare sua moglie e i suoi figli in un esilarante viaggio di famiglia a Las Vegas. Tutto quello che posso dire è che questo è praticamente il film più divertente che abbia mai girato. Allacciate le cinture di sicurezza!".