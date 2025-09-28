Mark Wahlberg rivela il segreto del suo successo: “La disciplina mi ha dato tutto”

La star di Boogie Nights ha sottolineato l'elemento che lui ritiene sia stato fondamentale per costruirsi una solida carriera a Hollywood e non solo.

Mark Wahlberg ha individuato nella disciplina la chiave del suo successo in carriera e nella vita in generale. L'attore è famoso anche per le sue rigidi abitudini quotidiane ma ritiene che la disciplina l'abbia aiutato anche nel cinema.

Sono noti i suoi riti, come la sveglia all'alba e la routine in palestra estremamente rigida, ma tutto questo programma rigoroso non gli ha portato benefici soltanto per la salute.

La disciplina ha aiutato la carriera di Mark Wahlberg a Hollywood

Intervistato da Extra, l'attore ha spiegato: "La disciplina mi ha dato molte cose meravigliose nella mia vita. È qualcosa a cui attribuisco davvero tutto il mio successo, sia personale che professionale. La consiglio a tutti".

Mark Wahlberg in una scena di Boogie Nights - L'altra Hollywood

Mark Wahlberg si è costruito una carriera molto solida sul grande schermo, con ruoli anche molto diversi fra loro, nonostante abbia privilegiato gli action movie e i thriller. La sua costanza sullo schermo deriva anche dalla regolarità della sua quotidianità, secondo il suo stesso parere.

La paura di interpretare Boogie Nights di Paul Thomas Anderson

Nell'intervista, Mark Wahlberg ha ricordato il terrore che provò all'idea di dover recitare in Boogie Nights di Paul Thomas Anderson: "Ero terrorizzato perché l'idea non era semplice da accettare. È come Ted: un ragazzo e un orsetto che fumano erba. Non sembra molto attraente, giusto? Oppure un pornoattore. Non volevo farlo. Venivo da Calvin Klein e da tutta quella roba. Stavo cercando di allontanarmene".

L'attore ricorda anche il contesto dell'epoca: "Showgirls era appena uscito. Quel film non ebbe successo. Non avevo mai incontrato Paul Thomas Anderson. Non avevo visto Sydney ma tutti mi dicevano quanto fosse incredibile, così lessi 25 o 30 pagine, lo misi giù e aspettai di incontrarlo. Appena lo incontrai capi. Poi finii la sceneggiatura e fui scelto per la parte. Avevamo entrambi 25 anni all'epoca. È stato pazzesco".

In Boogie Nights - L'altra Hollywood, Mark Wahlberg interpreta Eddie Adams, un giovane pornoattore.