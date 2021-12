The Fall of the House Usher: Mark Hamill tra i protagonisti della serie di Mike Flanagan

Mike Flanagan ha annunciato i primi protagonisti della nuova serie The Fall of the House Usher, tra cui Mark Hamill e Carla Gugino.

Il regista e produttore ha svelato che le riprese del progetto stanno per iniziare e nella giornata di domani verranno annunciati altri protagonisti.

Su Twitter Mike Flanagan, reduce dal successo di Midnight Mass, ha spiegato che The Fall of the House of Usher sarà un "remix" di alcune delle opere più iconiche di Edgar Allan Poe, e porterà sul piccolo schermo un racconto all'insegna di avidità, horror e tragedia. Il cast sarà particolarmente numeroso e il protagonista, nel ruolo di Roderick Usher, sarà Frank Langella.

Carla Gugino collaborerà nuovamente con il filmmaker e Intrepid Pictures, dopo essere apparsa anche in progetti apprezzati come Hill House.

Mary McDonnell sarà invece Madeline Usher, la sorella di Roderick, e Carl Lumby avrà il ruolo dell'investigatore C. Auguste Dupin.

Mark Hamill sarà invece una nuova aggiunta ai mondi oscuri di Intrepid Pictures ed Edgar Alln Poe. Il suo personaggio sarà "soprendentemente a suo agio nelle ombre".

La caduta della casa degli Usher è un racconto pubblicato da Poe nel 1839 nel quale il protagonista viene invitato dal suo amico di infanzia Roderick Usher presso la sua casa di famiglia. Al suo arrivo, il protagonista resta negativamente colpito dall'aspetto della casa, un'abitazione cupa e tetra. Roderick Usher, che lo accoglie calorosamente, è in condizioni di salute precarie: il suo aspetto è quello di un uomo fortemente provato. Una sera Usher annuncia al protagonista la morte di sua sorella, Lady Madeline, e gli chiede di trasportare il corpo della donna nelle segrete, in attesa di una opportuna sepoltura