The Fall Guy, il regista: 'Voglio farne il nuovo Arma letale'

David Leitch ha intenzione di trasformare The Fall Guy in un franchise con un obiettivo ben preciso. Il film sarà disponibile dal 1° maggio nelle sale e nel caso riuscisse a raggiungere un buon successo potrebbe diventare il primo capitolo di un nuovo franchise.

La La Land: Ryan Gosling in un momento del film

"So di intraprendere un viaggio con questi personaggi per diversi film. Voglio numeri alla Arma letale. Amo così tanto queste persone e anche questi personaggi... Se potessi lavorare con questo cast e questi attori in questo mondo che io e Kelly [McCormick, produttrice e moglie di Leitch] conosciamo così bene. Sì, sarebbe fantastico. Spero che la gente ne voglia di più".

Il 'nuovo' Arma letale?

The Fall Guy racconta la storia di Colt Seavers (Ryan Gosling), uno stuntman esperto che dopo aver affrontato un incidente che ha rischiato di fargli perdere la vita dovrà recuperare una star del cinema scomparsa, smascherare una cospirazione riconquistare il cuore di una persona. Nel cast anche Hannah Waddingham, Lee Majors, Aaron Taylor-Johnson, Teresa Palmer e Winston Duke.

Una nuova saga in stile Arma letale in vista? Emily Blunt è ancora piuttosto cauta, in attesa di vedere quale sarà l'effettivo riscontro del pubblico al box-office.