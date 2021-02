The Falcon and the Winter Soldier: svelato il rating della serie Marvel

La serie The Falcon and the Winter Soldier sembra abbia un rating in linea con quelli della seconda stagione di Daredevil o Jessica Jones.

The Falcon and the Winter Soldier arriverà a marzo sugli schermi di Disney+ e ora online è stato svelato il rating dello show con star Anthony Mackie e Sebastian Stan: 16+.

La notizia è apparsa online grazie a Kijkwijzer, che si occupa della classificazione dei progetti cinematografici e televisivi nei Paesi Bassi.

Il rating assegnato alla nuova serie che fa parte del Marvel Cinematic Universe è in linea con quello dato alla seconda stagione di Daredevil e Jessica Jones.

Prima di The Falcon and the Winter Soldier, gli altri titoli dello studio tratti dai fumetti, senza contare i progetti realizzati per Netflix, si erano fermati alla visione consigliata a spettatori di età superiore a 12 anni. WandaVision è stata la prima eccezione arrivando, con le puntate più recenti a un rating TV-14.

Lo show con Anthony Mackie e Sebastian Stan è consigliato alle persone di età superiore ai 16 anni a causa delle scene di violenza e di linguaggio adatto a un pubblico adulto.

La coppia di eroei della Marvel, che si è riunita nei momenti finali di Avengers: Endgame, nello show di Disney+ si allea in un'avventura globale che mette alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza.

Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie vede nel cast anche Daniel Brühl nei panni di Zemo, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter e Wyatt Russell in quelli di John Walker.