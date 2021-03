The Falcon and the Winter Soldier: una featurette e uno spot dedicati ai due protagonisti

The Falcon and the Winter Soldier arriverà il 19 marzo su Disney+ e nell'attesa una featurette e uno spot televisivo regalano nuove scene.

The Falcon and the Winter Soldier debutterà su Disney+ il 19 marzo e un'esilarante featurette e un nuovo spot tv regalano alcune scene tratte dall'atteso progetto con star Anthony Mackie e Sebastian Stan.

Nel video del dietro le quinte i due protagonisti parlano della dinamica esistente tra i due personaggi, sottolineando come le differenti personalità di Sam Wilson e Bucky Barnes daranno vita a momenti davvero divertenti e sorprendenti.

Il breve spot di The Falcon and the Winter Soldier conferma l'atmosfera piena di azione e di divertimento che sembra contraddistinguere la serie. Nel filmato Bucky Barnes, interpretato da Sebastian Stan, dichiara inoltre "Ho un braccio in Vibranium", mentre Sam replica "Io posso volare".

La storia di The Falcon and the Winter Soldier, con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan, prende il via dopo gli eventi mostrati nei minuti finali di Avengers: Endgame, e mostrerà Sam tormentato all'idea di raccogliere l'eredità di Steve Rogers diventando il nuovo Captain America. La situazione peggiora quando si palesa un altro contendente al ruolo, John Walker (Wyatt Russell). Nel frattempo il Barone Zemo (Daniel Bruhl) ricompare e un gruppo anarchico noto come Flag-Smashers entra in azione. Sam e Bucky Barnes saranno così costretti a collaborare per compiere la missione indicata dal loro mentore Steve.

L'uscita di The Falcon and the Winter Soldier su Disney+ è prevista per il 19 marzo.