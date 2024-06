The Fabulous Four, Susan Sarandon con Bette Midler nel cast corale della commedia: ecco il trailer

Nel corso dell'edizione numero 77 dei Tony Awards, Bleecker Street ha pubblicato il primo trailer di The Fabulous Four, comedy in salsa matrimoniale ambientata durante un'iconica festa nuziale. Le immagini in anteprima mostrano Bette Midler, Susan Sarandon, Sheryl Lee Ralph e Megan Mullally.

Il gruppo di protagoniste è formato da alcune amiche del college che si riuniscono all'ultimo minuto per un matrimonio. A dirigere il film è Jocelyn Moorhouse, con Ann Marie Allison e Jenna Milly alla scrittura della sceneggiatura. L'uscita nelle sale americane è prevista il 26 luglio.

Rimpatriata al matrimonio

The Fabulous Four segue le vicende di alcune amiche di lunga data dai tempi del college, interpretate da star del calibro di Susan Sarandon, Megan Mullally e Sheryl Lee Ralph, che si recano a Key West, in Florida, per partecipare da damigelle d'onore al matrimonio a sorpresa della loro migliore amica al college, Marilyn (Bette Midler). Nel corso di un viaggio stravagante, le amicizie tra le protagoniste si riaccendono, il passato riemerge e tra brio, audacia e romanticismo le loro vite potrebbero cambiare in maniera inaspettata.

Nel trailer, si vede Marilyn che decide di risposarsi appena due mesi dopo la morte del marito, Lou (Sarandon) che mette la testa fuori dalla sua condizione di gattara mentre Kitty (Ralph) interroga Alice (Mullally) su un sex toy appena regalatole da Marilyn. Le quattro si preparano per il matrimonio di Marilyn non senza qualche intoppo: nel frattempo, la sposa viene messa in ombra su TikTok da Lou. Il cast è completato da Bruce Greenwood, Timothy V. Murphy e dal celebre cantante Michael Bolton.

Le riprese di The Fabulous Four sono iniziate lo scorso mese di settembre a Savannah, in Georgia, inizialmente anche con Sissy Spacek nel cast, successivamente sostituita da Sheryl Lee Ralph che interpreta il personaggio di Kitty nel film di Moorhouse.