The Expanse 5: il trailer e la data di uscita dei nuovi episodi

The Expanse 5 ha ora un trailer e una data di uscita: mercoledì 16 dicembre saranno disponibili su Amazon Prime Video i primi tre episodi inediti e i successivi sette saranno poi distribuiti con cadenza settimanale.

La strategia è simile a quella scelta per The Boys, uno dei titoli di maggior successo della piattaforma di streaming.

Il trailer della quinta stagione di The Expanse è stato presentato in occasione dell'edizione virtuale del New York Comic-Con e mostra le prime anticipazioni riguardanti la trama delle puntate.

La storia riprenderà dal momento in cui molti esseri umani lasciano il sistema solare per andare alla ricerca di nuove case e fonti di fortuna in mondi simili alla Terra e bisogna finalmente affrontare il prezzo molto alto di secoli di sfruttamento della Fascia di asteroidi, ora che la resa dei conti è imminente.

Amos (Wes Chatham) ritorna sulla Terra per affrontare il suo passato e l'eredità della vita che ha lottato per lasciarsi alle spalle; Naomi (Dominique Tipper) entra in contatto con il figlio, con cui da tempo non ha rapporti, nel disperato tentativo di salvarlo dall'influenza tossica del padre; Bobbie (Frankie Adams) e Alex (Cas Anvar) affrontano il collasso di Marte mentre vanno alla ricerca di un'oscura cabala con dei legami con i terroristi e i criminali; Holden (Steven Strait) lotta con le conseguenze del proprio passato con la Protomolecola, gli alieni che l'hanno costruita, e il mistero di ciò che li ha uccisi; Drummer (Cara Gee), con un nuovo equipaggio, vola per fuggire lontana da chi e cosa era in passato; e Avasarala (Shohreh Aghdashloo) si rifiuta di essere relegata ai margini, lottando per impedire un attacco terroristico senza precedenti nella storia.