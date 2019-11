The Expanse 4: il nuovo trailer degli episodi inediti della serie sci-fi

The Expanse 4, di cui è stato diffuso il nuovo trailer, arriverà su Amazon Prime Video il 13 dicembre e il video regala molte anticipazioni.

Nel filmato si vede infatti l'equipaggio della Rocinante arrivare su un nuovo pianeta e affrontare dei terribili pericoli, mentre la lotta per la sopravvivenza diventa ancora più complicata e ricca di insidie. Lo spettacolare trailer regala anche la conferma di alcuni ritorni e situazioni davvero ricche di tensione.

The Expanse, già rinnovata per una quinta stagione, ha debuttato nel dicembre del 2015, e si basa sull'omonima serie di romanzi a firma di Daniel Abraham e Ty Franck. La storia si svolge in un futuro dove l'umanità ha colonizzato l'intero sistema solare, e ruota attorno a un complotto che rischia di mettere a repentaglio tutto ciò che è stato messo in piedi nel corso degli anni. La quarta stagione, il cui episodio inaugurale si chiamerà New Terra, avrà dieci puntate come la prima annata, mentre la seconda e la terza ne avevano tredici ciascuna.

Il cast è composto da Steven Strait, Shohreh Aghdashloo, Dominique Tipper, Cas Anvar, Wes Chatham e Frankie Adams.