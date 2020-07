The Ellen DeGeneres Show: WarnerMedia sta indagando sui comportamenti sul posto di lavoro

Le dichiarazioni rilasciate da alcuni dipendenti di The Ellen DeGeneres Show hanno dato vita a un'indagine interna lanciata da WarnerMedia per verificare che non ci siano stati comportamenti irrispettosi e al limite dell'illegalità.

Nelle ultime settimane, infatti, sono emerse delle testimonianze che parlavano in modo negativo del clima esistente dietro le telecamere.

I responsabili di Telepictures e di Warner Bros. Television hanno comunicato allo staff del talk show che i responsabili di WarnerMedia e una società esterna parleranno con i dipendenti attuali e precedenti per analizzare e verificare le esperienze vissute sul set.

L'indagine interna sembra necessaria dopo le dichiarazioni emerse negli ultimi mesi: ad aprile i membri della troupe avevano parlato a Variety di quanto stava accadendo durante il lockdown all'insegna di mancate comunicazioni e nessun sostegno economico, con comportamenti considerati irrispettosi nel confronto dei lavoratori, mentre pochi giorni fa BuzzFeed ha pubblicato un articolo in cui si parlava di commenti razzisti e abusivi compiuti nel dietro le quinte dello show.

I produttori Ed Glavin, Andy Lasser e Mary Connelly avevano parlato delle accuse riportate da BuzzFeed dichiarando: "Ci si spezza il cuore e siamo dispiaciuti di scoprire l'esperienza negativa di anche una sola persona che fa parte della famiglia della nostra produzione. Non si tratta di chi siamo e chi vogliamo essere, e non è la missione che ha abbiamo ricevuto da Ellen. La responsabilità quotidiana dello show è completamente nostra. Affrontiamo tutto davvero seriamente e ci rendiamo conto che dobbiamo fare meglio, ci impegniamo a migliorare, e faremo meglio".

Su Twitter, inoltre, recentemente molti utenti hanno condiviso la propria esperienza negativa con Ellen DeGeneres, sostenendo che la sua gentilezza sia solo una facciata.