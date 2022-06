The Electric State: Netflix distribuirà il film dei fratelli Russo con Millie Bobby Brown e Chris Pratt

The Electric State, il film dei fratelli Russo con star Millie Bobby Brown, verrà realizzato per Netflix e nel cast sembra ci sarà anche Chris Pratt.

I due filmmaker collaboreranno quindi nuovamente con la piattaforma di streaming dopo The Gray Man, l'action movie con star Chris Evans e Ryan Gosling.

The Electric State è un adattamento del romanzo illustrato di Simon Stålenhag e seguirà una teenager orfana, interpretata da Millie Bobby Brown, mentre attraverso l'Ovest americano con un robot e un eccentrico vagabondo in cerca del fratello minore.

Le riprese con la regia di Anthony e Joe Russo inizieranno in autunno e Chris Pratt sta concludendo le trattative per avere un ruolo nel progetto.

La sceneggiatura, invece, è stata firmata da Christopher Markus e Stephen McFeely.

Markus, parlando di The Electric State, aveva spiegato: "Questa è una storia davvero umana di una teenager con tutti i poteri di una teenager e niente di più. Un'altra cosa di cui siamo realmente orgogliosi per quanto riguarda questa storia è che tutti i personaggi principali, con l'esclusione di un personaggio secondario, sono donne".