The Electric State: Millie Bobby Brown star del film diretto dai fratelli Russo

Millie Bobby Brown sarà la protagonista del film The Electric State, adattamento dell'omonima graphic novel che sarà diretto dai fratelli Russo, Anthony e Joe.

Il progetto sarà prodotto da Universal Pictures e da AGBO, la casa di produzione dei due filmmaker, in collaborazione con Mike Larocca.

Inizialmente il progetto era stato affidato per lo sviluppo ad Andy e Barbara Muschietti, tuttavia hanno preferito concentrarsi sul film dedicato a Flash prodotto per Warner Bros decidendo di rimanere coinvolti solo come produttori. Le riprese di The Electric State dovrebbero iniziare verso la fine del 2021 e l'inizio del 2022, al termine delle riprese di The Gray Man e della prossima stagione di Stranger Things.

La sceneggiatura sarà firmata da Christopher Markus e Stephen McFeely, già collaboratori dei fratelli Russo. Tra le pagine si racconta una storia ambientata in un futuro alternativo e si segue una teenager (Millie Bobby Brown) che si rende conto che uno strano, ma dolce, robot che arriva da lei è stato in realtà inviato dal fratello scomparso. La giovane e il robot intraprendono una missione per andare alla ricerca del fratello in un mondo in cui gli umani vivono in mezzo ai robot, scoprendo una grande cospirazione.

Joe e Anthony Russo hanno dichiarato: "Siamo elettrizzati nell'avere questo approccio con Universal che si è impegnata a distribuire nelle sale Electric State. Si tratta di una notizia incredibile come filmmaker e per gli spettatori di tutto il mondo che vogliono un'opportunità di vedere di nuovo i film nei cinema. Si tratta inoltre di un segnale positivo che, non appena i vaccini saranno a disposizione, si ritornerà nei cinema".